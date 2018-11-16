2018-11-16T09:44:47+03:00
Происшествия

Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Твери

Авария произошла во дворе
Альберт БОЙКОВ
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Здесь произошла авария Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиЗдесь произошла авария Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 15 ноября, в Твери в поселке Химинститута в районе дома №33, женщина 78 лет попала под колеса автомобиля. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 12:00.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле выезжая со двора задним ходом сбил 78-летнюю женщину. В момент аварии женщина шла по двору справа налево по траектории движения транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая самостоятельно обратилась в приемное отделение 6-й городской больницы. Пенсионерке оказали помощь и отпустили домой.

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