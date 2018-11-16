36-летняя жительница Твери оставила своего годовалого сына одного в квартире на пять часов

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-16T09:36:47+03:00

Мальчику даже не было года Фото: архив "КП"

Мальчик болел бронхитом, и ему нужна была помощь

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В Твери прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уже ранее судимой 36-летней женщины.

В ходе судебного рассмотрения установлено, что в январе этого года обвиняемая утром ушла из дома. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В квартире остался ее годовалый ребенок. Мальчик был болен бронхитом.

Матери не было дома более пяти часов. Своего сына она оставила в кроватке, но ребенок без присмотра мог выбраться оттуда и причинить себе вред.

Соседи услышали из квартиры детский плач и вызвали спасателей. Сотрудникам МЧС России пришлось вскрывать дверь. Ребенку сразу же была оказана вся необходимая помощь.

В областной прокуратуре сообщили, что женщина была признана виновной. Она получила условное лишение свободы на полгода, а также еще год испытательного срока.

- Ранее по результатам рассмотрения судом поданного прокуратурой района искового заявления женщина ограничена в родительских правах в отношении своих двух малолетних детей, - также сообщили в ведомстве.