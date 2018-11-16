Концерт-посвящение тверскому поэту Андрею Дементьеву прошел в Кремлевском Дворце

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-16T09:18:13+03:00

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В Москве вчера, 15 ноября, состоялся концерт-посвящение легендарному поэту Андрею Дементьеву «Виражи времени». Мероприятие проходило в Государственном Кремлёвском Дворце.

На концерте присутствовали супруга тверского поэта Анна Пугач, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также жители Верхневолжья, почитатели необыкновенного таланта поэта. Выступали перед зрителями звезды российской эстрады. Они исполнили песни на стихи Андрея Дементьева.

Стихи поэта на сцене Кремлевского Дворца исполнили и воспитанники образцового детского театра «Теремок» из Конаково, а также артист Тверского драмтеатра Тарас Кузьмин.

Игорь Руденя прочитал строки из стихотворения Андрея Дементьева «Не смейте забывать учителей» и подчеркнул, что Тверь может гордиться такими учителями и наставниками.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Он ушел из жизни 26 июня. Его именем в Твери, в городе, уроженцем которого и является легендарный поэт, названа одна из центральных улиц.