2018-11-16T09:18:13+03:00
Общество

Концерт-посвящение тверскому поэту Андрею Дементьеву прошел в Кремлевском Дворце

Звезды российской эстрады исполнили песни на стихи легендарного поэта, уроженца Твери
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Со сцены Кремлевского Дворца звучали песни на стихи Андрея Дементьева Фото: областное правительстваСо сцены Кремлевского Дворца звучали песни на стихи Андрея Дементьева Фото: областное правительства
Изменить размер текста:

В Москве вчера, 15 ноября, состоялся концерт-посвящение легендарному поэту Андрею Дементьеву «Виражи времени». Мероприятие проходило в Государственном Кремлёвском Дворце.

На концерте присутствовали супруга тверского поэта Анна Пугач, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также жители Верхневолжья, почитатели необыкновенного таланта поэта. Выступали перед зрителями звезды российской эстрады. Они исполнили песни на стихи Андрея Дементьева.

Стихи поэта на сцене Кремлевского Дворца исполнили и воспитанники образцового детского театра «Теремок» из Конаково, а также артист Тверского драмтеатра Тарас Кузьмин.

Игорь Руденя прочитал строки из стихотворения Андрея Дементьева «Не смейте забывать учителей» и подчеркнул, что Тверь может гордиться такими учителями и наставниками.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Он ушел из жизни 26 июня. Его именем в Твери, в городе, уроженцем которого и является легендарный поэт, названа одна из центральных улиц.

Игорь Руденя прочитал строки из стихотворения Андрея Дементьева «Не смейте забывать учителей» Фото: областное правительство

Игорь Руденя прочитал строки из стихотворения Андрея Дементьева «Не смейте забывать учителей» Фото: областное правительство

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Арестован учредитель компании, которая занимается пассажирскими перевозками в Тверской области
На участке в Тверской области задерживаются поезда дальнего следования
Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Твери
36-летняя жительница Твери оставила своего годовалого сына одного в квартире на пять часов
Еще одну больную енотовидную собаку убили в Тверской области
Следственный комитет Тверской области проведет единый день приема жителей по вопросам невыплаты зарплаты
52-летняя женщина погибла от ожогов при пожаре в Тверской области
Обучающий интенсив от МЕДИАШКОЛЫ НКО пройдет в Твери
В рамках выставки "Михаил Ярославич Тверской и его время" пройдет мастер-класс "В гостях у ткачихи"
Во время надзора за питанием в образовательных учреждениях Тверской области выявлено нарушений на 2 млн рублей
Звездный фолк-дуэт из Франции Duo Pichard & Vincendeau дадут в Твери один концерт
Бывший сожитель похитил у женщины двухлетнего ребенка в Твери
Тверской дзюдоист Никита Степанов завоевал бронзовую награду первенства России
В Тверской области закроют Дом культуры
Более 7543 га просек расчищено в ходе учений энергетиков в Тверской области