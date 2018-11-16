Еще одну больную енотовидную собаку убили в Тверской области
Животное застрелили в Кувшиновском районе
Енотовидная собака - это не енотФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области был зарегистрирован еще один случай заболевания бешенством. Енотовидную собаку с признаками смертельной болезни застрелили на территории урочища Пустошка Могилевского сельского поселения в Кувшиновском районе.
Паталогический материал от зверя был направлен специалистам ФГБУ «Тверская МВЛ». Лабораторные исследования подтвердили, что животное действительно было заражено бешенством.
Напомним, что бешенство - это опасное заболевание. Оно гарантировано убьет своего носителя. Заразиться им можно через слюну больного животного. Поэтому всегда вовремя прививайте своих домашних животных.