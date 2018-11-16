Следственный комитет Тверской области проведет единый день приема жителей по вопросам невыплаты зарплаты
Также будут рассмотрены случаи нарушения трудового законодательства
Прием будет проходить в городских и межрайонных следственных отделах СУ СК РФФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области следственное управление СК РФ проведет единый день приема граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, а также по теме нарушений трудового законодательства.
Принимать жителей Верхневолжья будут 21 ноября с 10:00 до 13:00.
За помощью могут обратиться бывшие и действующие сотрудники, которым не выплатили заработную плату. Прием будет проходить в городских и межрайонных следственных отделах следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.