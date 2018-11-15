52-летняя женщина погибла от ожогов при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:47 2018-11-15T19:47:01+03:00

Пожар потушили за полтора часа Фото: УМЧС России по Тверской области

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В деревне Спирово Лесного района Тверской области загорелся жилой дом. Информация о пожаре поступила огнеборцам в 12:34 15 ноября.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит бревенчатый дом на улице Советская. В результате пожара огнем оказалась уничтожена кровля по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В региональном УМЧС России сообщили, что огонь полностью был потушен уже к 13:40.

Во время пожара сильные ожоги получила 52-летняя хозяйка дома. Женщина скончалась в машине «скорой» по пути в больницу.