52-летняя женщина погибла от ожогов при пожаре в Тверской области
Огонь полностью уничтожил крышу дома
Пожар потушили за полтора часа Фото: УМЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
В деревне Спирово Лесного района Тверской области загорелся жилой дом. Информация о пожаре поступила огнеборцам в 12:34 15 ноября.
Прибыв на место, пожарные установили, что горит бревенчатый дом на улице Советская. В результате пожара огнем оказалась уничтожена кровля по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В региональном УМЧС России сообщили, что огонь полностью был потушен уже к 13:40.
Во время пожара сильные ожоги получила 52-летняя хозяйка дома. Женщина скончалась в машине «скорой» по пути в больницу.