Обучающий интенсив от МЕДИАШКОЛЫ НКО пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:58 2018-11-15T18:58:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери пройдет практикум от МЕДИАШКОЛЫ НКО для некоммерческих организаций и СМИ. Мероприятие запланировано на 17 ноября. Вход на него бесплатный.

Общественников и журналистов ждут две лекции от федеральных медиаэкспертов и практическое задание, которое пройдет в формате деловой игры.

Присоединится к обучающему интенсиву может каждый желающий. Главное – зарегистрироваться на сайте проекта.

МЕДИАШКОЛА НКО стартовала в сентябре этого года. За первый месяц ее посетили более 600 участников со всей страны. На сегодняшний день на занятия приходят уже более 1000 участников. Специально в рамках обучения создаются площадки для общения и обмена опытом между представителями некомерческого сектора всей страны.

Регистрация участников начнется в 10:00. После этого пройдут три полуторачасовые лекции, а затем с 14:30 – практические задания и обсуждения проектов.