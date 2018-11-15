Обучающий интенсив от МЕДИАШКОЛЫ НКО пройдет в Твери
В Твери пройдет практикум от МЕДИАШКОЛЫ НКО для некоммерческих организаций и СМИ. Мероприятие запланировано на 17 ноября. Вход на него бесплатный.
Общественников и журналистов ждут две лекции от федеральных медиаэкспертов и практическое задание, которое пройдет в формате деловой игры.
Присоединится к обучающему интенсиву может каждый желающий. Главное – зарегистрироваться на сайте проекта.
МЕДИАШКОЛА НКО стартовала в сентябре этого года. За первый месяц ее посетили более 600 участников со всей страны. На сегодняшний день на занятия приходят уже более 1000 участников. Специально в рамках обучения создаются площадки для общения и обмена опытом между представителями некомерческого сектора всей страны.
Регистрация участников начнется в 10:00. После этого пройдут три полуторачасовые лекции, а затем с 14:30 – практические задания и обсуждения проектов.