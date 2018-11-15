В рамках выставки "Михаил Ярославич Тверской и его время" пройдет мастер-класс "В гостях у ткачихи"
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На выставке можно полюбоваться средневековыми артефактамиФото: Ирина ТАРАСОВА
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В субботу, 17 ноября, в Детском музейной центре ТГОМ в рамках выставки "Великий князь Михаил Ярославич Тверской и его время" будет проходить мастер-класс "В гостях у ткачихи".
Проводить его будут друзья ДМЦ из военно-исторического клуба "Хранители мира".
В программе встречи большие и маленькие будут плести пояски на дощечках, шнуры на вилке, браслеты в технике "дерганье".
Запись по телефону 45-71-76.
Начало в 11.00.