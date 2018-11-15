2018-11-15T17:58:18+03:00
Звезды

Звездный фолк-дуэт из Франции Duo Pichard & Vincendeau дадут в Твери один концерт

Музыканты дадут мастер-класс по колёсной лире и диатоническому аккордеону
Ирина ТАРАСОВА
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Выступление гостей из Франции поддержит оплот московской "французской" сцены - группа MerventВыступление гостей из Франции поддержит оплот московской "французской" сцены - группа Mervent
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2 декабря в рамках Фестиваля традиционной культуры в Твери пройдет единственный концерт великолепного дуэта из Франции - Duo Pichard & Vincendeau.

На сцене Творческой гостиной ТвГУ гости увидят совершенно фантастических музыкантов: Willy Pichard (колёсная лира) и Stevan Vincendeau (диатонический аккордеон) - виртуозы, звёзды современной французской фолк-сцены, лучший бретонский дуэт 2018 года!

- Когда они играют... Их надо хотя бы один раз услышать.. и увидеть! И у вас, наконец-то, есть эта прекрасная возможность, причём в самом центре Твери, - приглашают организаторы.

Отдельная радость для всех, кто играет на колёсной лире и диатоническом аккордеоне - мастер-классы от замечательных музыкантов. Не упустите возможность узнать новое и поиграть вместе с отличными музыкантами!

Выступление гостей из Франции поддержит оплот московской "французской" сцены - группа Mervent.

Fest-noz, bal-folk и просто прекрасный, редкий (невероятно редкий) концерт ждет вас. Приходите слушать и танцевать!

ул. Симеоновская, 46.

2 декабря с 17:00 — до 19:00.

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