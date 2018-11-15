Бывший сожитель похитил у женщины двухлетнего ребенка в Твери

СЕГОДНЯ 17:51 2018-11-15T17:53:50+03:00

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В Твери следователи СК возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего. О пропаже двухлетнего ребенка полицейским сообщила его мать.

По данным следствия, 14 ноября 42-летний мужчина пришел домой к своей бывшей сожительнице и похитил ее маленькую дочь. Ребенка он отвез в другую квартиру и удерживал там до приезда полицейских.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время девочку уже вернули матери. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее уже судимый житель Твери. Следствием решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также была назначена медицинская судебная экспертиза и генетическая.

Следователи СК продолжают устанавливать все подробности случившегося.