2018-11-15T17:53:50+03:00
Происшествия

Бывший сожитель похитил у женщины двухлетнего ребенка в Твери

Следователи СК расследует уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Твери следователи СК возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего. О пропаже двухлетнего ребенка полицейским сообщила его мать.

По данным следствия, 14 ноября 42-летний мужчина пришел домой к своей бывшей сожительнице и похитил ее маленькую дочь. Ребенка он отвез в другую квартиру и удерживал там до приезда полицейских.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время девочку уже вернули матери. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее уже судимый житель Твери. Следствием решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также была назначена медицинская судебная экспертиза и генетическая.

Следователи СК продолжают устанавливать все подробности случившегося.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рамках выставки "Михаил Ярославич Тверской и его время" пройдет мастер-класс "В гостях у ткачихи"
Во время надзора за питанием в образовательных учреждениях Тверской области выявлено нарушений на 2 млн рублей
Звездный фолк-дуэт из Франции Duo Pichard & Vincendeau дадут в Твери один концерт
Тверской дзюдоист Никита Степанов завоевал бронзовую награду первенства России
В Тверской области закроют Дом культуры
Более 7543 га просек расчищено в ходе учений энергетиков в Тверской области
В Твери освятили икону для Севастополя
Неугодную афишу спектакля «Адам и Ева» оставят
Два безработных рецидивиста похитили инструменты из строящегося дома в Тверской области
Кирилл Рощин назначен временно исполняющим обязанности начальника Региональной энергетической комиссии Тверской области
Тренер из Тверской области Николай Савин удостоен государственной награды
Автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил "на зебре" женщину в Твери и скрылся
До конца года в Твери заменят адресные таблички на улице Володарского и Советской площади
Служебный пес Нэсс помог задержать вора в Твери
Второй региональный кейс-чемпионат для студентов "АВАНГАРД" пройдет в Твери
«Тверь Водоканал» завершает перекладку водовода на 2-й Колхозной улице
Почти полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Тверской области
Без холодной воды остались жители двух районов Твери
Житель Твери пытался уничтожить доказательства по своему уголовному делу
Перекрыто движение транспорта по межквартальному проезду в микрорайоне Чайка в Твери
Пьяный водитель попал в ДТП на трассе в Тверской области
Девушка-водитель сбила женщину на "зебре" в Твери
Неизвестный водитель сбил пожилую женщину в Твери
Из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в Тверской области
Две женщины пострадали в ДТП в Тверской области
Жители Тверской области смогут сдать накопившиеся мелкие монеты