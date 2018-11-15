Бывший сожитель похитил у женщины двухлетнего ребенка в Твери
В Твери следователи СК возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего. О пропаже двухлетнего ребенка полицейским сообщила его мать.
По данным следствия, 14 ноября 42-летний мужчина пришел домой к своей бывшей сожительнице и похитил ее маленькую дочь. Ребенка он отвез в другую квартиру и удерживал там до приезда полицейских.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время девочку уже вернули матери. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подозреваемого задержали, им оказался ранее уже судимый житель Твери. Следствием решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Также была назначена медицинская судебная экспертиза и генетическая.
Следователи СК продолжают устанавливать все подробности случившегося.