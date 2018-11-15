Тверской дзюдоист Никита Степанов завоевал бронзовую награду первенства России

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-15T17:36:26+03:00

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11 ноября в городе Тюмень закончились состязания первенства России по дзюдо. В центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» за медали боролись девушки и юноши до 18 лет.

Бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг завоевал представитель Тверской области, воспитанник государственного бюджетного учреждения "спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств", кандидат в мастера спорта России - Никита Степанов, выступавший за сборную центрального федерального округа. По итогам первенства Никита попал в сборную команды России и в её составе будет готовиться к международным соревнованиям.