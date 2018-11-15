2018-11-15T16:36:51+03:00
Общество

Неугодную афишу спектакля «Адам и Ева» оставят

Конфликт исчерпан
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
Поделиться:
Афишу решено сохранить.Афишу решено сохранить.
Изменить размер текста:

Неугодную чиновникам от культуры афишу спектакля «Адам и Ева» Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой, решено оставить без изменений.

- Единичная жалоба на афишу спектакля действительно поступала. Но она не стала основанием для принятия решения о замене афиши, поскольку иллюстрация не содержит запрещенных законом изображений. Никаких предписаний по этому поводу театр не получал. В настоящее время афиши остаются на своих местах, их никто не снимал — сообщается на сайте театра за подписью директора Светланы Вержбицкой.

Напомним, 26 сентября на площадке Тверского театра драмы, прошло шоу двукратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой«Адам и Ева. Жизнь после Рая». Из-за того, что в зале был полный аншлаг, танцоры решили программу повторить, дату нового шоу назначили на 30 ноября. А за две недели до программы Арсен Агамалян сообщил, что афиши спектакля придётся менять.

- Мы вынуждены поменять афиши... Сегодня на нас написали кляузу, что вот, дескать, в драматическом театре висят голые люди, что это оскорбительно и т.д. Но поражает не это письмо, а то. что тут же комитет культуры выписывает предписание директору снять, убрать... то есть даже не разбираясь.

Теперь в театре уверяют, что предписания не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рамках выставки "Михаил Ярославич Тверской и его время" пройдет мастер-класс "В гостях у ткачихи"
Во время надзора за питанием в образовательных учреждениях Тверской области выявлено нарушений на 2 млн рублей
Звездный фолк-дуэт из Франции Duo Pichard & Vincendeau дадут в Твери один концерт
Бывший сожитель похитил у женщины двухлетнего ребенка в Твери
Тверской дзюдоист Никита Степанов завоевал бронзовую награду первенства России
В Тверской области закроют Дом культуры
Более 7543 га просек расчищено в ходе учений энергетиков в Тверской области
В Твери освятили икону для Севастополя
Два безработных рецидивиста похитили инструменты из строящегося дома в Тверской области
Кирилл Рощин назначен временно исполняющим обязанности начальника Региональной энергетической комиссии Тверской области
Тренер из Тверской области Николай Савин удостоен государственной награды
Автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил "на зебре" женщину в Твери и скрылся
До конца года в Твери заменят адресные таблички на улице Володарского и Советской площади
Служебный пес Нэсс помог задержать вора в Твери
Второй региональный кейс-чемпионат для студентов "АВАНГАРД" пройдет в Твери
«Тверь Водоканал» завершает перекладку водовода на 2-й Колхозной улице
Почти полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Тверской области
Без холодной воды остались жители двух районов Твери
Житель Твери пытался уничтожить доказательства по своему уголовному делу
Перекрыто движение транспорта по межквартальному проезду в микрорайоне Чайка в Твери
Пьяный водитель попал в ДТП на трассе в Тверской области
Девушка-водитель сбила женщину на "зебре" в Твери
Неизвестный водитель сбил пожилую женщину в Твери
Из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в Тверской области
Две женщины пострадали в ДТП в Тверской области
Жители Тверской области смогут сдать накопившиеся мелкие монеты