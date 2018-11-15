Неугодную афишу спектакля «Адам и Ева» оставят

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-15T16:36:51+03:00

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Неугодную чиновникам от культуры афишу спектакля «Адам и Ева» Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой, решено оставить без изменений.

- Единичная жалоба на афишу спектакля действительно поступала. Но она не стала основанием для принятия решения о замене афиши, поскольку иллюстрация не содержит запрещенных законом изображений. Никаких предписаний по этому поводу театр не получал. В настоящее время афиши остаются на своих местах, их никто не снимал — сообщается на сайте театра за подписью директора Светланы Вержбицкой.

Напомним, 26 сентября на площадке Тверского театра драмы, прошло шоу двукратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой«Адам и Ева. Жизнь после Рая». Из-за того, что в зале был полный аншлаг, танцоры решили программу повторить, дату нового шоу назначили на 30 ноября. А за две недели до программы Арсен Агамалян сообщил, что афиши спектакля придётся менять.

- Мы вынуждены поменять афиши... Сегодня на нас написали кляузу, что вот, дескать, в драматическом театре висят голые люди, что это оскорбительно и т.д. Но поражает не это письмо, а то. что тут же комитет культуры выписывает предписание директору снять, убрать... то есть даже не разбираясь.

Теперь в театре уверяют, что предписания не было.