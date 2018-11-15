2018-11-15T18:19:45+03:00
Общество

Во время надзора за питанием в образовательных учреждениях Тверской области выявлено нарушений на 2 млн рублей

При этом почти все продукты соответствуют нормам
Виктория ЖУКОВА
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Проверка прошли в 109 учреждениях регионаПроверка прошли в 109 учреждениях регионаФото: Вадим МАЦНЕВ
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В Тверской области подвели итоги надзора за питанием в образовательных учреждениях. С начала года проверка проходила в 109 образовательных организациях.

Специалисты осматривали оборудование и санитарное содержание пищеблоков, анализировали организацию питания, условия доставки, хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также смотрели, как происходит приготовление и раздача блюд.

Пробы готовых блюд, которые едят дети, исследовали в лаборатории. Всего было отобрано 842 пробы, из которых 19 не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что при выявлении некачественных продуктов, а также при нарушениях требований санитарного законодательства, применялись меры административного воздействия.

По итогу было составлено 173 протокола об административном правонарушении. Нарушители должны заплатить более 2 млн рублей в качестве штрафов.

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