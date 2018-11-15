2018-11-15T17:03:14+03:00
Общество

Более 7543 га просек расчищено в ходе учений энергетиков в Тверской области

Также специалисты реконструировали более 256 км воздушных линий
Виктория ЖУКОВА
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Учения будут идти до 22 декабря Фото: архив "КП"Учения будут идти до 22 декабря Фото: архив "КП"
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В Тверской области продолжаются масштабные учения энергетиков. Специалисты уже смонтировали 256,7 километров самонесущих изолированных проводов в рамках реконструкции воздушных линий.

По данным на сегодняшний день заменено 6703 опоры воздушных линий, выполнена расчистка просек на 7543,6 га, а также расширены просеки на 622,5 га.

В областном правительстве сообщили, что в ходе учений проводятся контролируемые отключения линий электропередачи. Это связано с обеспечением безопасности жителей и специалистов, которые ведут работы.

Кроме того, из-за большой протяжённости сетей и высокого износа оборудования электросетевого комплекса Тверской области проводятся дополнительные работы по ремонту опор и замене проводов. Поэтому сроки отключения электричества увеличиваются в ряде населенных пунктов.

Однако уже были разработаны дополнительные меры, направленные на минимизацию последствий отключений электроэнергии. В частности, будет пересмотрено планирование работ в Калининском районе и организованы схемы резервного электроснабжения потребителей.

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