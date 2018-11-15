2018-11-15T16:14:31+03:00
Происшествия

Два безработных рецидивиста похитили инструменты из строящегося дома в Тверской области

Пропажу заметил хозяин дома
Виктория ЖУКОВА
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За кражу им грозит до пяти лет колонииЗа кражу им грозит до пяти лет колонииФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области 36-летний житель Удомли обратился в полицию. У мужчины из строящегося дачного дома в деревне Ряд похитили бензоэлектроинструменты и металлолом. Вор смог пройти на чужую территорию, разобрав фронтон.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленников было двое. Ими оказались безработные и ранее судимые местные жители 31 и 35 лет.

- В полиции мужчины сознались в содеянном и пояснили, что похищенное они сдали в металлолом, - рассказали в УМВД России по Тверской области.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет колонии.

Сотрудники полиции призывает граждан внимательно относиться к своему имуществу.

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