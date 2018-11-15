Кирилл Рощин назначен временно исполняющим обязанности начальника Региональной энергетической комиссии Тверской области

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-15T15:35:31+03:00

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На должность временно исполняющего обязанности начальника Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области назначен Кирилл Рощин. Соответствующие распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.

Ранее управлением руководил Константин Седов.

До своего назначения Кирилл Рощин работал помощником заместителя председателя правительства Тверской области.

В 2008 году он окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. Учился Рощин на специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки». После учебы работал в «Российском концерне по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», а также в администрации Вышнего Волочка.