Тренер из Тверской области Николай Савин удостоен государственной награды

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-15T15:19:54+03:00

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Тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Юность» из Торжка Николай Савин был удостоен государственной награды.

Николая Николаевича наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Николай Савин родился в Торжке. После получения высшего образования вернулся в родной город и стал работать тренером по самбо. Тренирует спортсменов он уже более 40 лет.

Он показал себя как грамотный, высокопрофессиональный специалист. В 2000 году под его руководством в Торжке была открыта школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо. За время работы в школе Николай Николаевич лично подготовил 5 чемпионов мира, 3 чемпиона Европы по самбо. А 5 человек из его воспитанников получили звание мастеров спорта России международного класса, 28 стали мастерами спорта России.

С признанием трудовых заслуг на федеральном уровне Николая Савина поздравил и губернатор Тверской области Игорь Руденя.