Автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил "на зебре" женщину в Твери и скрылся

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-15T14:40:26+03:00

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В Твери разыскивают свидетелей наезда на пешехода. Авария произошла 14 ноября около 16:00 на улице Паши Савельевой. 68-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта возле дома №40/34.

Ее сбил водитель на неустановленном автомобиле. После аварии автомобилист с места скрылся.

Госавтоинспекция региона просит всех, кто располагает информацией о данном дорожно-транспортном происшествии связаться с группой розыска по телефону: 8 (4822) 66-78-61, 66-78-54.

Информация может помочь найти водителя, по вине которого пострадала женщина.