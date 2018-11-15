Автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил "на зебре" женщину в Твери и скрылся
Свидетелей данной аварии просят связаться с группой розыска
Водитель сбил женщину на пешеходном переходеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
В Твери разыскивают свидетелей наезда на пешехода. Авария произошла 14 ноября около 16:00 на улице Паши Савельевой. 68-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта возле дома №40/34.
Ее сбил водитель на неустановленном автомобиле. После аварии автомобилист с места скрылся.
Госавтоинспекция региона просит всех, кто располагает информацией о данном дорожно-транспортном происшествии связаться с группой розыска по телефону: 8 (4822) 66-78-61, 66-78-54.
Информация может помочь найти водителя, по вине которого пострадала женщина.