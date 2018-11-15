До конца года в Твери заменят адресные таблички на улице Володарского и Советской площади
Улица и площадь были переименованы
Памятник Михаилу Тверскому теперь находится на площади Михаила ТверскогоФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:
В Твери улица Володарского и площадь Советская сменили свое название. Теперь в городе есть улица Андрея Дементьева и площадь Михаила Тверского.
Соответствующие постановления 13 ноября подписал глава Твери Алексей Огоньков.
В документе также указано, что до 28 декабря на домах должны быть заменены адресные таблички. А департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери должен за три дня обновить в государственном адресном реестре сведения об изменении наименования элементов улично-дорожной сети.
Напомним, что из-за переименования улицы жителям домов не придется менять свои документы.