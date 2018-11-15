Служебный пес Нэсс помог задержать вора в Твери

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-15T13:22:21+03:00

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В Твери в полицию обратилась 56-летняя жительница. Женщина рассказала, что из ее квартиры украли деньги и золотые украшения на общую сумму в 250 тысяч рублей. Проник в жилье вор через окно, пока хозяев не было дома.

На месте происшествия работали оперативники, эксперты-криминалисты и кинолог со служебной собакой. Пес по кличке Нэсс смог выйти на след подозреваемого. Тогда полицейским удалось установить, что к краже причастен 44-летний местный житель.

В региональном УМВД России сообщили, что мужчина в отделе полиции дал признательные показания. Часть похищенного вернули владелице.