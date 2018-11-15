Второй региональный кейс-чемпионат для студентов "АВАНГАРД" пройдет в Твери
В Твери состоится второй региональный кейс-чемпионат «АВАНГАРД». Это уникальная научно-ориентированная и профориентационная площадка для студентов инженерно-технического и экономического профилей.
Проходить чемпионат будет в 12:00 22 ноября на базе Тверского государственного технического университета (Тверь, проспект Ленина, 25). Участвовать в соревнованиях будут более 150 учащихся – это студенты всех курсов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Оценивать работы участников будет экспертная комиссия.
Основной целью чемпионата является выявление и поддержка перспективных студентов региона, а также содействие в получении ими профессионального опыта. Кроме того мероприятие направлено на формирование нового кадрового резерва многих предприятий Тверской области.