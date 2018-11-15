Второй региональный кейс-чемпионат для студентов "АВАНГАРД" пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-15T12:47:13+03:00

Принять участие в чемпионате может каждый желающий студент Фото: Роман ЗЛОБИН

Участвовать могут учащиеся всех курсов бакалавриата, магистратуры и специалитета

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В Твери состоится второй региональный кейс-чемпионат «АВАНГАРД». Это уникальная научно-ориентированная и профориентационная площадка для студентов инженерно-технического и экономического профилей.

Проходить чемпионат будет в 12:00 22 ноября на базе Тверского государственного технического университета (Тверь, проспект Ленина, 25). Участвовать в соревнованиях будут более 150 учащихся – это студенты всех курсов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Оценивать работы участников будет экспертная комиссия.

Основной целью чемпионата является выявление и поддержка перспективных студентов региона, а также содействие в получении ими профессионального опыта. Кроме того мероприятие направлено на формирование нового кадрового резерва многих предприятий Тверской области.