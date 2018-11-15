2018-11-15T12:01:21+03:00
Происшествия

Почти полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Тверской области

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Подозреваемый задержан Фото: УМВД России по Тверской областиПодозреваемый задержан Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области продолжается антинаркотическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках акции сотрудники наркоконтроля обнаружили, что в деревне Сиговка Осташковского района, хранили большое количество наркотических средств.

Дом, где оперативники обнаружили запрещенное вещество, принадлежит 43-летнему мужчине. Всего у него было обнаружено 452 грамма наркотика растительного происхождения.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Полицейские проверяют, для каких целей предназначался наркотик.

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