Почти полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-15T12:01:21+03:00

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В Тверской области продолжается антинаркотическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках акции сотрудники наркоконтроля обнаружили, что в деревне Сиговка Осташковского района, хранили большое количество наркотических средств.

Дом, где оперативники обнаружили запрещенное вещество, принадлежит 43-летнему мужчине. Всего у него было обнаружено 452 грамма наркотика растительного происхождения.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Полицейские проверяют, для каких целей предназначался наркотик.