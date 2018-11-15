Почти полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Тверской области
Ведется следствие
Подозреваемый задержан Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области продолжается антинаркотическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках акции сотрудники наркоконтроля обнаружили, что в деревне Сиговка Осташковского района, хранили большое количество наркотических средств.
Дом, где оперативники обнаружили запрещенное вещество, принадлежит 43-летнему мужчине. Всего у него было обнаружено 452 грамма наркотика растительного происхождения.
В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Полицейские проверяют, для каких целей предназначался наркотик.