2018-11-15T11:31:30+03:00
Недвижимость

Без холодной воды остались жители двух районов Твери

Проходят ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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Воду отключили до обедаВоду отключили до обедаФото: Елена РАКОВА
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В Московском и Центральном районах Твери отключили холодную воду. Коммунальщики проводят ремонтные работы сразу на трех участках.

На пересечение улиц Богданова и Склизкова обновляют запорную арматуру. Поэтому до 13:00 холодную воду отключили в домах по улицам: Ипподромная, Кайкова, Александра Попова, Богданова, Склизкова, Терещенко, Тамары Ильиной и по Волоколамскому проспекту.

В Центральном районе ремонтные работы на линии холодного водоснабжения проходят на улице Советская и проспекте Чайковского. До 16:00 «холодненькой» не будет в некоторых домах по улице Советская и по проспектам Чайковского и Победы.

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