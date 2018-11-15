Житель Твери пытался уничтожить доказательства по своему уголовному делу

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-15T11:08:57+03:00

Он вырвал и перемешал листы из материалов

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В Твери прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о преступлении против правосудия.

37-летнему мужчине 15 августа 2016 года суд вынес приговор за кражу. Подсудимый заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела. Получил документы он в зале суда.

В присутствии полицейских и секретаря судебного заседания гражданин вырвал из материалов уголовного дела ряд листов, а также изменил нумерацию. Мужчина таким образом хотел уничтожить доказательства своей виновности. После этого он планировал обратиться в вышестоящую судебную инстанцию для пересмотра уголовного дела и отмены вынесенного приговора. Однако за уничтожением документов его застал секретарь суда.

В областной прокуратуре сообщили, что свою вину мужчина не признал. Однако его виновность была подтверждена доказательствами. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.