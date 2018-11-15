Перекрыто движение транспорта по межквартальному проезду в микрорайоне Чайка в Твери

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-15T10:40:15+03:00

Проезд внутри двора будет закрыт до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Твери вводится ограничение движение транспорта по межквартальному проезду от дома №103 по улице Склизкова до дома №74 по проспекту Победы в Московском районе. Во дворе дома специалисты «Тверь Водоканала» будут проводить капитальный ремонт участка канализационного коллектора.

Закрыт проезд и парковка для всех видов транспортных средств во дворе будет с 9:00 14 ноября до вечера 31 декабря. Об этом сообщили в администрации Твери.

Водителям советуют заранее продумать пути объезда перекрытого участка в микрорайоне Чайка.