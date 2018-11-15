Пьяный водитель попал в ДТП на трассе в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-15T10:29:21+03:00

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В среду, 14 ноября, на 18 км автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, проходящей через Тверскую область, произошла авария с пострадавшим. Дорожное происшествие произошло, когда на часах было около 18:00.

Дорожные полицейские выяснили, что пьяный 23-летний водитель "ВАЗа 2106", не смог выбрать безопасную скорость движения и потеряв управление над автомобилем съехал в левый по ходу движения кювет. Чуть позже оказалось, что у водителя нет прав.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии автомобилист с различными травмами был доставлен в одну из больниц Верхневолжья.