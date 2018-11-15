2018-11-15T10:02:45+03:00
Происшествия

Девушка-водитель сбила женщину на "зебре" в Твери

Авария произошла в центре города
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в центре ТвериАвария произошла в центре ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери девушка-водитель сбила пешехода. Авария произошла 14 ноября около 18:00 на улице Новоторжская.

28-летнияя девушка ехала за рулем автомобиля «Опель Астра». Проезжая дом №25 по Студенческому переулку, она не успела затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент дорогу по «зебре» справа налево, по ходу движения машин, переходила 41-летняя женщина.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате наезда женщина-пешеход получила травмы. На месте происшествия ее осмотрели врачи «скорой медицинской помощи».

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