Неизвестный водитель сбил пожилую женщину в Твери

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-15T09:31:18+03:00

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В среду, 14 ноября, в Твери на улице Паши Савельевой в районе дома №40/30, произошла авария в которой пострадала 68-летняя женщина. Дорожный инцидент случился около 16:00. Установлено, что потерпевшая пыталась перейти дорогу по по нерегулируемому пешеходному переходу, однако была сбита неизвестным водителем на неустановленном автомобиле. После аварии виновник столкновения скрылся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия женщина была осмотрена на месте инцидента. Госпитализация потерпевшей не понадобилась.