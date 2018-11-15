Из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-15T09:24:03+03:00

Пожар тушили шесть человек. Фото: УМЧС России по Тверской области

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В Андреаполе в Тверской области загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4:24 15 ноября.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит квартира на первом этаже двухэтажного дома по улице Кленовая.

В результате пожара огнем оказались закопчены стены квартиры. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. 04:38 уже была объявлена ликвидация пожара.

В региональном УМЧС России по Тверской области сообщили, что пожарные спасли из горящей квартиры сына хозяйки жилья.

Ущерб устанавливается.