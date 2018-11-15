2018-11-15T09:22:59+03:00
Происшествия

Две женщины пострадали в ДТП в Тверской области

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет
Альберт БОЙКОВ
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Женщинам понадобилась госпитализацияЖенщинам понадобилась госпитализацияФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 14 ноября, на 18 км автомобильной дороги Лихославль – Калашниково, проходящей через Тверскую область, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 09:10.

Установлено, что 61-летний водитель "Нивы" на изгибе дороги потерял управление над автомобилем, в результате чего внедорожник занесло и он оказался в кювете. Без потерпевших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попали 64-летняя и 59-летняя пассажирки "Нивы".

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