Жители Тверской области смогут сдать накопившиеся мелкие монеты

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-15T09:11:38+03:00

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В Тверской области впервые пройдет акция "Монетная неделя". Жители смогут сдать мелкие монеты - от 1 до 50 копеек, которые скопились дома. Цель такой акции вернуть монеты в денежный оборот.

Акция будет проходить с 26 ноября по 2 декабря 2018 года в банках. Накопившиеся монеты можно обменять на банкноты или на монеты крупного номинала. Также сумму мелочи можно будет внести на свой банковский счет или на счета благотворительных организаций.

В Тверском отделении ГУ Банка России по ЦФО рассказали, что срок службы монет составляет около 25 лет, а бумажных денег – гораздо меньше. В среднем на каждого человека в нашей стране приходится 447 монет.

Монетки можно будет сдать в 19 кредитных организаций региона. Но только в девяти из них деньги согласны менять без комиссии. К таким, например, относятся все отделения Сбербанка.