2018-11-15T08:42:30+03:00
Здоровье

Листерии обнаружили в рыбе из магазина в Тверской области

Пробы были отобраны в Конаково
Виктория ЖУКОВА
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Зараженную рыбу привезли из хозяйства в КлинуЗараженную рыбу привезли из хозяйства в КлинуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверской области продолжается пищевой мониторинг. В октябре этого года сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора регионального управления Россельхознадзора взяли пробу охлажденного карпа. Проверку проходил магазин в Конаково.

Образцы исследовали специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ». Лабораторные исследования показали, что в рыбе содержатся листерии. Это опасные бактерии, которые вызывают заболевания у животных и людей.

Зараженную рыбу привезли из хозяйства «Рыбхоз Клинский» (Клинский район).

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской области сообщили, что в рамках действующих полномочий принимаются все необходимые меры по недопущению оборота некачественной продукции в регионе.

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