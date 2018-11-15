Листерии обнаружили в рыбе из магазина в Тверской области
В Тверской области продолжается пищевой мониторинг. В октябре этого года сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора регионального управления Россельхознадзора взяли пробу охлажденного карпа. Проверку проходил магазин в Конаково.
Образцы исследовали специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ». Лабораторные исследования показали, что в рыбе содержатся листерии. Это опасные бактерии, которые вызывают заболевания у животных и людей.
Зараженную рыбу привезли из хозяйства «Рыбхоз Клинский» (Клинский район).
В пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской области сообщили, что в рамках действующих полномочий принимаются все необходимые меры по недопущению оборота некачественной продукции в регионе.