"Новогодний трамвай" вновь выйдет на дороги Твери

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-15T12:52:39+03:00

В этом году трамвай украсят еще лучше! Фото: vk.com, Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус

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В Твери активисты уже начали украшать трамвай к Новому году. Мероприятие стало доброй традицией для нашего года.

В этом году к праздникам планируется подготовить «Татру». Снаружи на вагоне закрепят светодиодные ленты, а внутри повесят гирлянды и елочные украшения. Активистам также понадобятся аккумуляторы, провода и клеммы. По предварительным подсчетам, на украшения трамвая уйдет около 65 тысяч рублей. Сейчас организаторы собирают средства на покупку необходимого оборудования.

Напомним, что занимается украшением инициативная группа «Транспорт Твери: трамвай, автобус, троллейбус». Ее участники организовали эту акцию несколько лет назад. Три года подряд жителей Верхневолжья радовал новогодний трамвай. В 2017 году акцию решили не проводить, однако в этом году на дороги Тверь вновь выйдет это новогодние чудо.

При этом в городе на трамвайных путях была выявлена неисправность. Поэтому существует вероятность, что Тверь вовсе останется без трамвайного движения.