В Ботаническом саду Твери отметят "Изысканный ноябрь"
18 ноября Ботанический сад ТвГУ и его друзья приглашают на традиционный семейный праздник «Изысканный ноябрь».
В программе:
- мастер-класс праздничной и стильной сервировки стола в старинном парке "Сада";
- фирменный ботанический чай из настоящего самовара от Сада и традиции русской чайной церемонии (не забывайте свои чашки и кружки:), обещаем дегустацию зеленого чая из нашего Зеленого дома.
- дегустационный мастер-класс горячих русских напитков и угощений;
- элегантный мастер-класс изысканной галантереи;
- дегустационный мастер-класс русских наливок;
- творческие ботанические конкурсы для детей и взрослых;
- сладкие угощения;
- цветочная выставка в гостиной Сада и ... другие приятные сюрпризы.
Организаторы напоминают, что праздник будет в старинном парке Сада, так что одевайтесь теплее.
Начало праздника в 12.00.
Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.