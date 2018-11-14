В Ботаническом саду Твери отметят "Изысканный ноябрь"

СЕГОДНЯ 20:10 2018-11-14T20:11:32+03:00

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18 ноября Ботанический сад ТвГУ и его друзья приглашают на традиционный семейный праздник «Изысканный ноябрь».

В программе:

- мастер-класс праздничной и стильной сервировки стола в старинном парке "Сада";

- фирменный ботанический чай из настоящего самовара от Сада и традиции русской чайной церемонии (не забывайте свои чашки и кружки:), обещаем дегустацию зеленого чая из нашего Зеленого дома.

- дегустационный мастер-класс горячих русских напитков и угощений;

- элегантный мастер-класс изысканной галантереи;

- дегустационный мастер-класс русских наливок;

- творческие ботанические конкурсы для детей и взрослых;

- сладкие угощения;

- цветочная выставка в гостиной Сада и ... другие приятные сюрпризы.

Организаторы напоминают, что праздник будет в старинном парке Сада, так что одевайтесь теплее.

Начало праздника в 12.00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.