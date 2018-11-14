2018-11-14T19:55:15+03:00
Общество

На проспекте Чайковского Твери из-за ремонта путей остановят трамвайное движение

Результаты обследования обсудят в администрации города
Ирина ТАРАСОВА
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Трамвайное движение будет остановлено на несколько днейТрамвайное движение будет остановлено на несколько дней
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14 ноября днем на проспекте Чайковского (в районе улицы Ерофеева) Твери на трамвайных путях была выявлена неисправность. Специалисты МУП «ПАТП-1» стали решать вопрос оперативного ремонта путей.

Выход из ситуации нашли следующий: на несколько дней остановить трамвайное движение по маршруту №5. После чего специалисты предприятия выехали на место, чтобы разработать план и оценить объем финансирования на эти цели.

Отдел информации и аналитики администрации города Твери сообщает, что при этом будут учтены предварительные данные обследования трамвайных путей, которое по заказу МУП «ПАТП-1» два раза в год выполняется специализированной организацией. Результаты этого обследования должны поступить в распоряжение предприятия в ближайшие дни. Их планируется рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города в контексте обсуждения дальнейших перспектив развития трамвайного движения в Твери.

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