Народный ансамбль индийского танца «Бхарат» приглашает всех на свое 25-летие в Твери

СЕГОДНЯ 19:38 2018-11-14T19:42:45+03:00

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18 ноября Дворец культуры «Пролетарка» соберет поклонников классического и фольклорного индийского танца.

В главном фойе, любители индийской культуры смогут пройти мастер-класс и освоить сложнейшую из наук по изготовлению «ранголи»- рисунка-молитвы из песка и цветов. Здесь же все желающие ощутят атмосферу этой загадочной страны через выставку нарядов танцовщиц, а при желании смогут даже приобрести изысканное украшение на ярмарке индийских товаров и послушать "живую" индийскую музыку.

Поводом для праздника стало 25-летие народного ансамбля индийского танца «Бхарат».

В концертной программе помимо ансамбля «Бхарат» и его тверских друзей в мероприятии примут участие выпускники университета изящных искусств «Гандхарва Махааидьялая» в Нью Дели, педагоги Культурного Центра Дж. Неру при Посольстве Индии в РФ Виталина Лобач – руководитель коллектива индийского классического танца «Одисси Дживан Нритья» и Дмитрий Змеев - художественный руководитель школы индийского танца «Натья Рекха».

Марина Брынова - руководитель народного ансамбля индийского танца «Бхарат» ДК «Пролетарка» получила базовое образование в Тверском колледже культуры им. Н.А.Львова, параллельно училась в культурном Центре при Посольстве Индии. Кроме того, в Санкт-Петербургском университете «Культуры и искусства», а также и в самой Индии, при университете Праянг Сангит Самити, где продолжает совершенствовать и подтверждать свои знания по сей день.

Классический и фольклорный индийский танец – ее страсть, ее жизнь, ее судьба. А школа, которую она создала, является единственной в своем роде в Твери.

Начало в 16.00.