Автомобиль обмотали скотчем за парковку на детской площадке в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-14T21:02:54+03:00

Автовладелец оставляет свою машину на детской площадке Фото: группа в соцсети "Подслушано. Кимры"

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В Тверской области местные жители сами борются с недобросовестными автовладельцами. Вчера, 13 ноября неизвестный мужчина припарковался во дворе дома по проезду Лоткова в Кимрах.

При этом машину он оставил на территории детской площадки. Водителя даже не смутило, что в метре от автомобиля находится детская "лесенка".

Недовольные местные жители решили наказать автовладельца. Внедорожник обмотали лентой, на которой написано "Паркуйтесь правильно". Результат негодования жильцов сфотографировали и разместили в соцсети. Очевидцы также отметили, что это уже не первое нарушение со стороны хозяина машины.