Автомобиль обмотали скотчем за парковку на детской площадке в Тверской области
На ленте было написано "Паркуйтесь правильно"
Автовладелец оставляет свою машину на детской площадке Фото: группа в соцсети "Подслушано. Кимры"
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В Тверской области местные жители сами борются с недобросовестными автовладельцами. Вчера, 13 ноября неизвестный мужчина припарковался во дворе дома по проезду Лоткова в Кимрах.
При этом машину он оставил на территории детской площадки. Водителя даже не смутило, что в метре от автомобиля находится детская "лесенка".
Недовольные местные жители решили наказать автовладельца. Внедорожник обмотали лентой, на которой написано "Паркуйтесь правильно". Результат негодования жильцов сфотографировали и разместили в соцсети. Очевидцы также отметили, что это уже не первое нарушение со стороны хозяина машины.