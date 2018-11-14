Два жителя Твери получили наказание за распространение спиртосодержащей продукции
У злоумышленников изъяли 511 бутылок со спиртом
Фото: архив "КП"
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1 сентября 2018 года в Твери, полицейскими были задержаны два местных жителя, которые приобретали и распространяли спиртосодержащую продукцию. У злоумышленников были изъяты 511 бутылок и 2 канистры со спиртом.
Как сообщает прокуратура Пролетарского района города Твери, в изъятой продукции были обнаружены вещества опасные для здоровья. Обвиняемым вынесли наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом 30 тысяч рублей каждому