Два жителя Твери получили наказание за распространение спиртосодержащей продукции

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-14T17:40:52+03:00

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1 сентября 2018 года в Твери, полицейскими были задержаны два местных жителя, которые приобретали и распространяли спиртосодержащую продукцию. У злоумышленников были изъяты 511 бутылок и 2 канистры со спиртом.

Как сообщает прокуратура Пролетарского района города Твери, в изъятой продукции были обнаружены вещества опасные для здоровья. Обвиняемым вынесли наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом 30 тысяч рублей каждому