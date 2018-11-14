Два грузовика столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области
Водители не пострадали
Столкнулись две фуры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Тверской области в Вышневолоцком районе произошла авария. На 290 километре федеральной автотрассы М-10 “Россия” столкнулись два большегруза: “Мерседес Актрос” и “Скания”.
По информации регионального УМЧС России, грузовые автомобили ехали во встречном направлении. Затруднения движения после аварии не было.
На месте работали спасатели оперативной группы Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 9, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. Подробности аварии устанавливаются.
Место аварии Фото: ГУ МЧС России по Тверской области