Два грузовика столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-14T18:29:05+03:00

Столкнулись две фуры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В Тверской области в Вышневолоцком районе произошла авария. На 290 километре федеральной автотрассы М-10 “Россия” столкнулись два большегруза: “Мерседес Актрос” и “Скания”.

По информации регионального УМЧС России, грузовые автомобили ехали во встречном направлении. Затруднения движения после аварии не было.

На месте работали спасатели оперативной группы Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 9, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. Подробности аварии устанавливаются.