2018-11-14T18:29:05+03:00
Происшествия

Два грузовика столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области

Водители не пострадали
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Столкнулись две фуры Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСтолкнулись две фуры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области в Вышневолоцком районе произошла авария. На 290 километре федеральной автотрассы М-10 “Россиястолкнулись два большегруза: “Мерседес Актрос” и “Скания”.

По информации регионального УМЧС России, грузовые автомобили ехали во встречном направлении. Затруднения движения после аварии не было.

На месте работали спасатели оперативной группы Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 9, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. Подробности аварии устанавливаются.

Место аварии Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Место аварии Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Условный срок получил водитель, который стал виновником смертельного ДТП в Тверской области
Новобранцы из Тверской области направлены на военную службу в Президентский полк
Два жителя Твери получили наказание за распространение спиртосодержащей продукции
Сильный снегопад в Тверской области стал причиной аварий и пробок
В Тверской области мужчина украл телефон из квартиры жилого дома
В Твери и Москве пройдут торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской
После стрельбы в поселке суд запретил жителю Тверской области пользоваться оружием
Школьница скончалась в одной из больниц Твери
Более 1,8 млн рублей штрафов взыскано за плохое содержание автодорог в Тверской области
Суд назначил наказание мужчине, который угрожал своей сожительнице в Тверской области
Двух браконьеров задержали в Тверской области
Снегопад ожидается в Тверской области
В Тверской области проходит православная международная конференция «Пастырь добрый»