Сильный снегопад в Тверской области стал причиной аварий и пробок
В Тверской области начался снегопад. Об ухудшении погодных условий ранее сообщили в региональном УМЧС России.
Снегом засыпает северные, западные и северо-западные районы области. Полноценная зима наступила уже в Вышнем Волочке, Торжке и Удомле.
Водителям следует удвоить бдительность. Потому что на дорогах из-за снега образуются пробки и происходят аварии.
Так, днем 14 ноября на автотрассе М-10 столкнулись два грузовых автомобиля, которые ехали во встречном направлении. На месте работали спасатели, автоинспекторы и медики.
В соцсетях жители Тверской области делятся фотографиями первого снега и призывают водителей ехать переобувать резину. Потому что из-за тех, кто еще катается "на лете" стоят в заторах целые улицы.
Снег в Торжке. Фото: Nikolay Arzamasov (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")
Настоящая зима в Вышнем Волочке Фото: группа в соцстие "Вышний Волочёк"