Сильный снегопад в Тверской области стал причиной аварий и пробок

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-14T17:01:05+03:00

Авария на трассе М-10 "Россия" Фото: УМЧС России по Тверской области

На автотрассе М-10 столкнулись два грузовых автомобиля

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В Тверской области начался снегопад. Об ухудшении погодных условий ранее сообщили в региональном УМЧС России.

Снегом засыпает северные, западные и северо-западные районы области. Полноценная зима наступила уже в Вышнем Волочке, Торжке и Удомле.

Водителям следует удвоить бдительность. Потому что на дорогах из-за снега образуются пробки и происходят аварии.

Так, днем 14 ноября на автотрассе М-10 столкнулись два грузовых автомобиля, которые ехали во встречном направлении. На месте работали спасатели, автоинспекторы и медики.

В соцсетях жители Тверской области делятся фотографиями первого снега и призывают водителей ехать переобувать резину. Потому что из-за тех, кто еще катается "на лете" стоят в заторах целые улицы.

Снег в Торжке. Фото: Nikolay Arzamasov (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")