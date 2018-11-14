2018-11-14T17:01:05+03:00
Общество

Сильный снегопад в Тверской области стал причиной аварий и пробок

На автотрассе М-10 столкнулись два грузовых автомобиля
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Авария на трассе М-10 "Россия" Фото: УМЧС России по Тверской областиАвария на трассе М-10 "Россия" Фото: УМЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области начался снегопад. Об ухудшении погодных условий ранее сообщили в региональном УМЧС России.

Снегом засыпает северные, западные и северо-западные районы области. Полноценная зима наступила уже в Вышнем Волочке, Торжке и Удомле.

Водителям следует удвоить бдительность. Потому что на дорогах из-за снега образуются пробки и происходят аварии.

Так, днем 14 ноября на автотрассе М-10 столкнулись два грузовых автомобиля, которые ехали во встречном направлении. На месте работали спасатели, автоинспекторы и медики.

В соцсетях жители Тверской области делятся фотографиями первого снега и призывают водителей ехать переобувать резину. Потому что из-за тех, кто еще катается "на лете" стоят в заторах целые улицы.

Снег в Торжке. Фото: Nikolay Arzamasov (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")

Снег в Торжке. Фото: Nikolay Arzamasov (группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")

Настоящая зима в Вышнем Волочке Фото: группа в соцстие "Вышний Волочёк"

Настоящая зима в Вышнем Волочке Фото: группа в соцстие "Вышний Волочёк"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Условный срок получил водитель, который стал виновником смертельного ДТП в Тверской области
Новобранцы из Тверской области направлены на военную службу в Президентский полк
Два грузовика столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области
Два жителя Твери получили наказание за распространение спиртосодержащей продукции
В Тверской области мужчина украл телефон из квартиры жилого дома
В Твери и Москве пройдут торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской
После стрельбы в поселке суд запретил жителю Тверской области пользоваться оружием
Школьница скончалась в одной из больниц Твери
Более 1,8 млн рублей штрафов взыскано за плохое содержание автодорог в Тверской области
Суд назначил наказание мужчине, который угрожал своей сожительнице в Тверской области
Двух браконьеров задержали в Тверской области
Снегопад ожидается в Тверской области
В Тверской области проходит православная международная конференция «Пастырь добрый»