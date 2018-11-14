В Тверской области мужчина украл телефон из квартиры жилого дома

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-14T16:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лихославле у 33-летней женщины из квартиры пропал мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 16 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевшая пригласила к себе в дом малознакомого мужчину, с которым они распивали спиртные напитки. После чего хозяйка уснула, а злоумышленник похитил мобильный телефон и покинул квартиру.

В ходе расследований полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 25-летний местный житель, который ранее был судим. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон он продал, а вырученные деньги потратил.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.