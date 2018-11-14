2018-11-14T16:27:16+03:00
Общество

В Твери и Москве пройдут торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской

Памятные мероприятия будут идти на протяжении трех дней
Альберт БОЙКОВ
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Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Савва обсудили подготовку к праздничным мероприятиям Фото: ПТОИгорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Савва обсудили подготовку к праздничным мероприятиям Фото: ПТО
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С 3 по 5 декабря в Твери и Москве состоятся праздничные мероприятия посвященные 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления княгини Анны Кашинской. А 13 ноября губернатор Игорь Руденя вместе с митрополитом Тверским и Кашинским Саввой обсудили ход подготовки к торжествам.

Так, 3 декабря в Российском историческом обществе начнет работу выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга. Особое внимание в своем творчестве она уделяет святым Михаилу Тверскому и Анне Кашинской.

А 4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По предварительным данным, участие в торжествах примут порядка 300 представителей Тверской области – это почетные граждане Твери и региона, общественники, духовенство, главы муниципальных образований.

Торжественные мероприятия завершатся 5 декабря в Твери. Этот день в областной начнется с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О начавшемся празднике возвестит перезвон колоколов, который пойдет от храма к храму. Чуть позже будет открыта площадь Михаила Тверского. Напомним, что решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери было принято 2 ноября 2018 года.

Кроме того, жителей и гостей города приглашают также на Театральную площадь, где будет выставлено вооружение и военная техника.

А в Тверском академическом театре драмы состоится праздничная программа, посвященная Михаилу Тверскому и Анне Кашинской. Участие в ней примут ведущие артисты области, а также Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого.

В этот же день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. А в Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», которая будет посвящена истории главного храма областной столицы. В экспозицию войдут артефакты обнаруженные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.

В последний день торжеств соберутся и представители научного сообщества. Ученые умы на площадке Тверского государственного университета проведут Международную конференцию «Великий князь Михаил Тверской: Эпоха, личность, наследие».

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