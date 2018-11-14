2018-11-14T15:01:08+03:00
Общество

Более 1,8 млн рублей штрафов взыскано за плохое содержание автодорог в Тверской области

Специалисты проводят проверки ежемесячно
Виктория ЖУКОВА
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Жалобы приходили из разных муниципалитетовЖалобы приходили из разных муниципалитетовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области посчитали штрафы за несоблюдение требований при содержании и ремонте дорог. С начала года в регионе было составлено 44 протокола об административных правонарушениях и вынесено 46 постановлений. Общая сумма взысканных штрафов составила более 1,8 млн рублей.

Надзор в дорожной отрасли Верхневолжья был усилен по поручению губернатора Игоря Рудени.

В областном правительстве сообщают, что Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций только в октябре рассмотрено 11 обращений граждан и организаций по поводу плохого состояния автодорог. Жалобы приходили из разных муниципалитетов.

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