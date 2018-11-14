Суд назначил наказание мужчине, который угрожал своей сожительнице в Тверской области
В Тверской области назначено наказанию жителю Конаково за ряд правонарушений.
Мужчина незаконно приобрел однозарядную винтовку модели "ГОЗ-8м", которая предназначена для спортивно-охотничьей стрельбы. А также 50 патронов. Оружие он хранил в своем доме.
Выпив, мужчина начинал дебоширить. Из-за личной неприязни он бросал в свою сожительницу и ее сына ножи. Также он стрелял из винтовки и угрожал.
В пресс-службе Конаковского районного суда рассказали, что в июле этого года мужчина вновь выпил и поругался со своей сожительницей. Тогда он схватил стеклянную бутылку и ударил женщину по голове. После этого стал бить ее руками.
Свою вину на судебном заседании мужчина полностью признал. В итоге он получил ограничение свободы на два с половиной года.