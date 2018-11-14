Суд назначил наказание мужчине, который угрожал своей сожительнице в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-14T14:21:40+03:00

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В Тверской области назначено наказанию жителю Конаково за ряд правонарушений.

Мужчина незаконно приобрел однозарядную винтовку модели "ГОЗ-8м", которая предназначена для спортивно-охотничьей стрельбы. А также 50 патронов. Оружие он хранил в своем доме.

Выпив, мужчина начинал дебоширить. Из-за личной неприязни он бросал в свою сожительницу и ее сына ножи. Также он стрелял из винтовки и угрожал.

В пресс-службе Конаковского районного суда рассказали, что в июле этого года мужчина вновь выпил и поругался со своей сожительницей. Тогда он схватил стеклянную бутылку и ударил женщину по голове. После этого стал бить ее руками.

Свою вину на судебном заседании мужчина полностью признал. В итоге он получил ограничение свободы на два с половиной года.