Снегопад ожидается в Тверской области
МЧС объявили штормовое предупреждение
При неблагоприятных метрологических условиях могут образоваться заторы на дорогахФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Тверской области может пойти снег. Об этом сообщает региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
Днем 14 ноября в западных, северо-западных и северных районах Тверской области пойдет сильный снег.
Ранее в регионе было объявленное экстренное предупреждение из-за гололеда.
При неблагоприятных метрологических условиях могут образоваться заторы на дорогах. Также прогнозируется плохая видимость и рост число ДТП на аварийно-опасных участках. Поэтому водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других автомобилей.