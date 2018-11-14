2018-11-14T13:01:14+03:00
Общество

В Тверской области проходит православная международная конференция «Пастырь добрый»

Торопецкая Свято-Тихоновская конференция соберёт специалистов в 15 раз
Юлия ПРОХОРОВА
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В программу конференции включены круглые столы и встречи со специалистами из разных сфер Фото: архив КПВ программу конференции включены круглые столы и встречи со специалистами из разных сфер Фото: архив КП
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С 9 по 16 ноября в Торопце, в Тверской области проходит XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция «Пастырь добрый». На этот раз участие в ней принимают научные работники, представители сферы образования и культуры, студенты, краеведы.

Конференция традиционно проводится на родине Патриарха Тихона, который в 1989 году был канонизирован в лике святителя Русской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в программу конференции включены круглые столы на тему воспитания подрастающего поколения, ведения здорового образа жизни, сохранения культурного наследия, развития добровольчества.

В последний день, 16 ноября запланировано открытие мемориальной доски на здании хирургического отделения Торопецкой больницы.

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