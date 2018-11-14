Пенсионер отдал мошенникам 100 тысяч рублей в Твери

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-14T12:45:28+03:00

Ему сообщили, что внук якобы спровоцировал ДТП

Изменить размер текста: A A

В Твери к полицейским обратился 77-летний местный житель. Мужчина сообщил, что поверил мошенникам и перевел 100 тысяч рублей.

Пенсионеру позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Мошенник рассказал, что внук потерпевшего сбил пешехода. Чтобы освободить родственника нужна крупная сумма денег.

Стражи правопорядка провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личности подозреваемого в мошенничестве и его подельника. Ими оказались двое безработных и ранее уже судимых жителей одного из регионов России.

По информации регионального УМВД России злоумышленники случайным набором звонили на домашние и мобильные телефоны граждан и сообщали, что их близкие якобы попали в беду. Деньги у потерпевших забирал таксист.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.