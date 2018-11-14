На дорогах в Тверской области вновь будет гололёд

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-14T12:13:37+03:00

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В Тверской области опять гололедица. В Региональном УМЧС России сообщают, что скользко на дорогах будет сегодня, 14 ноября.

С наступлением холодов растет количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни пострадавших становиться в два раза больше.

В связи с этим спасатели напоминают основные правила безопасности. Пешеходам во время перемещения по скользкой улице не стоит спешить. Избегайте резких движений и постоянно смотрите себе под ноги.

Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях. Держать руки в карманах в гололед опасно, а пожилым людям лучше использовать трость.

Также, в гололедицу становится больше ДТП. Водителям следует снизить в два-три раза интенсивность разгонов, торможений и поворотов.