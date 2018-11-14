Женщина пострадала в аварии в Твери

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-14T12:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 13 ноября, в Твери на проспекте Ленина в районе дома №7/7, столкнулись автобус и легковушка. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 17:30.

На данный момент известно, что "Лада Приора" врезалась в автобус "ПАЗ". Мужчины, участники аварии, дают противоречивые показания, поэтому материал ДТП направлен на административное расследование. Без пострадавших кстати не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка "Лады". Медики оказали женщине помощь на месте ДТП и отпустили домой.