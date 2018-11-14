Два российских внедорожника столкнулись на дороге в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-14T11:55:01+03:00

Один из водителей выехал на встречную полосу

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Во вторник, 13 ноября, на 118 км автомобильной дороги Тверь-Ржев, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 13:45.

Полицейские выяснили, что 60-летний водитель "Нивы" по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с "УАЗом", за рулем которого находился 67-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет, где "УАЗ" еще и опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попал водитель "Нивы", а также 64-летняя пассажирка "УАЗа".